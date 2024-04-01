|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHÇET ALKAN LOKUM
|456
|%2.79
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİK ÇEKİÇ
|19
|%0.38
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN CEBECİ
|87
|%1.32
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN İMAMOĞLU
|60
|%0.81
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ COŞKUN
|163
|%2.75
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER PANCAR
|38
|%0.62
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KELEŞ
|6286
|%6.13
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA ÇAMLI
|82
|%4.05
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|HATİCE KUDAL
|76
|%2.50
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMİ ALBAYRAK
|12
|%0.41
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