|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
|EMEL AYDUĞAN
|11
|%1.08
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %23.53
|KEMALETTİN ŞAHİN
|139
|%23.92
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ERDUGAN
|1
|%0.07
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ALİM KISA
|35
|%12.03
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|AYDIN ARSLAN
|221
|%1.74
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %50.00
|CEMİL SÖZEN
|33
|%1.95
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÖZÜTOK
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL TEPE
|53
|%1.92
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %69.60
|AHMET ERTEKİN
|1601
|%1.73
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %27.27
|CİHAD BİLGEN
|7
|%0.98
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %66.67
|İSMAİL AKBAL
|5
|%0.31
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %44.00
|KEMAL ARSLAN
|164
|%2.21
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %6.49
|ABDULKADİR ŞAHİNER
|191
|%21.98
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
|AYKUT ERGİN
|3
|%0.29
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ARSLAN
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
|YAKUP MERT
|1
|%0.53
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