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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.73 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
EMEL AYDUĞAN 11 %1.08 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %23.53
KEMALETTİN ŞAHİN 139 %23.92 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ERDUGAN 1 %0.07 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %33.33
ALİM KISA 35 %12.03 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
AYDIN ARSLAN 221 %1.74 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %50.00
CEMİL SÖZEN 33 %1.95 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÖZÜTOK 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL TEPE 53 %1.92 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %69.60
AHMET ERTEKİN 1601 %1.73 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %27.27
CİHAD BİLGEN 7 %0.98 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %66.67
İSMAİL AKBAL 5 %0.31 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %44.00
KEMAL ARSLAN 164 %2.21 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %6.49
ABDULKADİR ŞAHİNER 191 %21.98 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
AYKUT ERGİN 3 %0.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ARSLAN 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
YAKUP MERT 1 %0.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı