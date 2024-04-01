|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
|RAŞİT EMİR SÜER
|1225
|%1.57
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|AYHAN GÜNAY
|1572
|%5.43
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|147
|%0.92
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
|BEHÇET SAATCI
|19390
|%24.14
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT AKKALI
|125
|%1.66
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|PELİN EKER KARAMAN
|897
|%3.60
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
|MUHAMMET ALİ ACAR
|5348
|%10.02
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|5479
|%7.89
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
|MEHMET ÇAYIRLI
|6017
|%6.59
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|RECEP GÜNEŞ
|4291
|%12.57
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYFER İLHAN ÖÇER
|3460
|%8.21
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ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|401
|%2.25
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|847
|%6.79
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