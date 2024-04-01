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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.75 0
İL GENEL MECLİSİ
%8.51
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
RAŞİT EMİR SÜER 1225 %1.57 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
AYHAN GÜNAY 1572 %5.43 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SERKAN İĞCİ 147 %0.92 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
BEHÇET SAATCI 19390 %24.14 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT AKKALI 125 %1.66 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
PELİN EKER KARAMAN 897 %3.60 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
MUHAMMET ALİ ACAR 5348 %10.02 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
HÜSEYİN NİZAMOĞLU 5479 %7.89 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
MEHMET ÇAYIRLI 6017 %6.59 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
RECEP GÜNEŞ 4291 %12.57 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYFER İLHAN ÖÇER 3460 %8.21 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
ŞÜKRAN ÇİÇEK 401 %2.25 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU 847 %6.79 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı