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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.40 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.62
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %94.23
0 %0 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÖZCAN 849 %13.02 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.55
ŞEREFETTİN YATCİ 1837 %4.40 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRKÖY İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %20.00
SEYİTALİ SUBAŞI 126 %49.03 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN YOLCU 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAKİM SÖZÜGÜZEL 3 %0.09 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı