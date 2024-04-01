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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.95 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.85
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÜZLÜK 1579 %49.72 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİYE ÇAMLI 126 %3.31 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AFŞAR 9681 %18.15 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLLA SAYIN 45 %0.46 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET TAŞCI 1557 %3.48 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKADİR KISSAL 183 %1.21 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AY 59 %0.88 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
ALİ HAKAN YORGANCILAR 129 %1.31 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EMİR CİNGÖZ 31 %0.60 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK DEMİRBAŞ 2703 %3.25 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI 27 %0.45 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN AKINCI 3290 %9.91 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUSİ ÇÖKGEL 5281 %27.15 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL SARIÇİÇEK 443 %1.45 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÖZDEMİR 2371 %1.39 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEBRAİL UYGUR 300 %1.34 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.45
İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN 2939 %1.76 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %84.42
0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UĞUR 8426 %2.62 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ 326 %0.81 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞİNASİ BERKAY OLGUN 11 %0.84 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı