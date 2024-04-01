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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.90 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT AKYOL 106 %1.47 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %74.19
ADEM IŞIK 301 %2.71 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ YİĞİT 145 %1.20 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERPİL ÜNLÜTÜRK 1479 %4.90 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN YILDIRIM 15 %1.67 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı