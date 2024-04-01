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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.86 1
İL GENEL MECLİSİ
%13.34
Bilecik Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRAÇ METE YÜKSEL 12191 %27.77 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER CİHANGİRLİ 83 %2.29 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKSEL AYDIN 1020 %2.86 Detay
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR TORUN 4118 %41.53 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TORUN 49 %1.29 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ÇENGEL 1616 %19.23 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ŞENGÜL 8 %1.05 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YETİM 368 %22.62 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı