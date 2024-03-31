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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.76
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%11.98 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.77
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %9.81
AYTAÇ ÇAKIROĞLU 1150 %8.64 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %14.06
ŞEREF TAN 186 %2.38 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %18.42
0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %34.62
MUHAMMED EKŞİOĞLU 548 %3.37 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %19.23
ABDULLAH SATIR 41 %1.99 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %32.28
FİKRET ÖZER 142 %1.57 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %20.43
SERDAR BÜYÜKER 127 %1.26 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %17.14
ORHAN BİLİCİ 36 %2.85 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %27.53
OĞUZHAN COŞKUN 294 %2.74 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %48.75
MUSTAFA TAN 14 %0.19 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %35.44
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %55.17
AHMET ŞEN 439 %4.29 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %48.65
AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU 349 %2.89 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %28.13
MECİT PARA 845 %3.95 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %24.44
ÖZDEMİR ÖZCAN 77 %3.42 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %57.14
İSMAİL GÜVEN 27 %1.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı