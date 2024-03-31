|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %9.81
|AYTAÇ ÇAKIROĞLU
|1150
|%8.64
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %14.06
|ŞEREF TAN
|186
|%2.38
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %18.42
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %34.62
|MUHAMMED EKŞİOĞLU
|548
|%3.37
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %19.23
|ABDULLAH SATIR
|41
|%1.99
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %32.28
|FİKRET ÖZER
|142
|%1.57
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %20.43
|SERDAR BÜYÜKER
|127
|%1.26
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %17.14
|ORHAN BİLİCİ
|36
|%2.85
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %27.53
|OĞUZHAN COŞKUN
|294
|%2.74
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %48.75
|MUSTAFA TAN
|14
|%0.19
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %35.44
|0
|%0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %55.17
|AHMET ŞEN
|439
|%4.29
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %48.65
|AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU
|349
|%2.89
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %28.13
|MECİT PARA
|845
|%3.95
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %24.44
|ÖZDEMİR ÖZCAN
|77
|%3.42
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İSMAİL GÜVEN
|27
|%1.15
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