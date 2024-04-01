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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN TIKIZ 263 %0.60 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARIŞ 6 %0.17 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KELAKAYA 2 %0.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM ERSÖZ 190 %0.53 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUREDDİN ŞİRİN 30 %0.30 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OPÇİN 67 %1.76 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ÇAPON 137 %1.63 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT ÖZDEMİR 1 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK ÇAKIR 2 %0.14 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÜSTÜN 21 %1.29 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZ 8 %0.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı