|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRAÇ YAKUPÇEBİOĞLU
|119
|%0.67
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|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL KILAVUZ
|80
|%0.46
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞÜKRÜ TURANLI
|8444
|%20.64
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ASNUK
|1510
|%1.46
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH DEMİR
|4
|%0.20
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT KÜÇÜKAKYÜZ
|8
|%0.24
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED RAŞİT AYDIN
|1
|%0.04
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KILAVUZ
|1
|%0.08
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ SELİM İPEK
|12
|%1.05
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET KILIÇ
|1
|%0.07
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TOK
|6
|%0.50
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ KILAVUZ
|1
|%0.10
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN KUM
|4
|%0.31
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ZAHİD KÜÇÜKAŞCI
|1
|%0.09
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CERDİK
|1
|%0.05
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR İRMİKCİ
|1
|%0.07
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN DENİZ
|6
|%0.26
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK ÖZDEMİR
|4
|%0.17
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDOĞDU
|7
|%0.46
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESÜL ULUSAL
|0
|%0
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