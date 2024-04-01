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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.46 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRAÇ YAKUPÇEBİOĞLU 119 %0.67 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL KILAVUZ 80 %0.46 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞÜKRÜ TURANLI 8444 %20.64 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ASNUK 1510 %1.46 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH DEMİR 4 %0.20 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT KÜÇÜKAKYÜZ 8 %0.24 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED RAŞİT AYDIN 1 %0.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KILAVUZ 1 %0.08 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ SELİM İPEK 12 %1.05 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET KILIÇ 1 %0.07 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TOK 6 %0.50 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ KILAVUZ 1 %0.10 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN KUM 4 %0.31 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ZAHİD KÜÇÜKAŞCI 1 %0.09 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CERDİK 1 %0.05 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR İRMİKCİ 1 %0.07 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN DENİZ 6 %0.26 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK ÖZDEMİR 4 %0.17 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYDOĞDU 7 %0.46 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESÜL ULUSAL 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı