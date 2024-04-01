|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TALHA FİTOZ
|13
|%0.34
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYYAZ BOZKURT
|69
|%0.12
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHA ESAD KUTLUAY
|53
|%0.48
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT SANSUR
|141
|%0.37
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUHAMMED SAMİ TEKBAŞ
|14
|%5.45
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|EBUBEKİR SÖNMEZ
|14
|%0.46
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET EMİN KARAKOÇ
|18
|%0.70
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CAN ALTINDAĞ
|3
|%0.24
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MUSTAFA TÜRKMEN
|12
|%0.69
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
|HÜSEYİN RECEP DEMİRCİ
|2
|%0.47
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİR BEŞEN
|62
|%1.32
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK TOKGÖZ
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALHA ÖNVER
|7
|%0.70
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AÇIKGÖZ
|27
|%1.50
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