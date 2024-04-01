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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %95.57
MEHMET YILDIZ 157 %0.46 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ABAZOĞLU 8 %0.18 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH CANDAN 3 %0.08 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
BİLAL OSMAN ZEYBEK 5 %0.13 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
GÜNAY ÇELİK 18 %0.66 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUFAN İLHAN 15 %0.21 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %79.52
ADEM ÖZCAN 22 %0.17 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
AKIN ARSLANYILMAZ 36 %0.28 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
MEVLÜT SÖNMEZ 162 %1.39 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SÖNMEZ 5 %0.09 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %84.09
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
KUDRET KOLBAŞI 9 %0.21 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
ALİ İLHAN 23 %0.16 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
BAHAETTİN GÜNER 21 %0.21 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %96.70
MEHMET FATİH AKTAŞ 416 %0.22 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.21
HAKAN KAYA 760 %0.44 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
MELİKE KUTOĞLU 11 %0.09 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
ÖMER YAĞCIOĞLU 14 %0.16 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
ALPEREN TURHAN 39 %0.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı