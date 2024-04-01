|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %95.57
|MEHMET YILDIZ
|157
|%0.46
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ABAZOĞLU
|8
|%0.18
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH CANDAN
|3
|%0.08
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
|BİLAL OSMAN ZEYBEK
|5
|%0.13
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|GÜNAY ÇELİK
|18
|%0.66
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUFAN İLHAN
|15
|%0.21
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %79.52
|ADEM ÖZCAN
|22
|%0.17
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
|AKIN ARSLANYILMAZ
|36
|%0.28
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
|MEVLÜT SÖNMEZ
|162
|%1.39
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SÖNMEZ
|5
|%0.09
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %84.09
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
|KUDRET KOLBAŞI
|9
|%0.21
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
|ALİ İLHAN
|23
|%0.16
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KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
|BAHAETTİN GÜNER
|21
|%0.21
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %96.70
|MEHMET FATİH AKTAŞ
|416
|%0.22
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.21
|HAKAN KAYA
|760
|%0.44
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
|MELİKE KUTOĞLU
|11
|%0.09
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
|ÖMER YAĞCIOĞLU
|14
|%0.16
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
|ALPEREN TURHAN
|39
|%0.15
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