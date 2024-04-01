|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURAN KAYA
|10
|%0.32
|Detay
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİM DİRİCAN
|6
|%0.25
|Detay
|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TOYGUN
|2
|%0.08
|Detay
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERER
|382
|%0.92
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM IŞIK
|919
|%1.08
|Detay
|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KEÇECİ
|115
|%0.58
|Detay
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMERCAN KILINÇ
|2
|%0.06
|Detay
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAİ DEMİRYÜREK
|27
|%0.48
|Detay
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YILMAZ
|9
|%0.32
|Detay
|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TIKAÇ
|334
|%0.88
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|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKTAŞ
|12
|%0.34
|Detay
|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT UTAŞ
|82
|%0.42
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KEPENEK
|0
|%0
|Detay
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN SANSAR
|0
|%0
|Detay
|
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ASKER
|0
|%0
|Detay
|
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YASİN KARACA
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
|HARUN KİBAR
|10
|%12.50
|Detay
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH REEL
|0
|%0
|Detay
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ALIMLI
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS ERDOĞDU
|0
|%0
|Detay
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|KERİM PAKSOY
|2
|%1.15
|Detay
|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ AKBULUT
|0
|%0
|Detay
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|ATIF TEKCİ
|12
|%1.05
|Detay
|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ABDULKADİR ÖZTÜRK
|1
|%0.66
|Detay
|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|KAMİL BAŞCI
|0
|%0
|Detay
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|AHMET ALİ YARAMIŞ
|5
|%0.58
|Detay
|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KÜÇÜK
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KURNAZ
|17
|%1.09
|Detay
|
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEMSETTİN ÇOBAN
|0
|%0
|Detay
|
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRETTİN KOCA
|0
|%0
|Detay
|
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
|ENES AKBULUT
|13
|%1.02
|Detay
|
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ALTUNOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT KAYNAK
|0
|%0
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