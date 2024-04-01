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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.25 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.83
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHATTİN ALAGEYİK 1572 %21.61 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL BİŞAROĞLU 53 %0.40 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMBERİ MALAK 802 %12.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YURCİ 756 %3.25 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM AKDEMİR 9 %0.60 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İKRAM YILDIRIM 324 %0.90 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN BAYSAN 11 %0.44 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YUMUŞAKBAŞ 8 %0.35 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL İNCEYOL 13 %1.14 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED CİHAD CAN 2 %0.10 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAŞALLAH İNAN 331 %24.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı