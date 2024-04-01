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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.94 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %94.23
KEMAL İNDİÇ 46 %0.47 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA 6 %0.09 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ŞAMİL BAŞEL 2 %0.11 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH BOZ 36 %0.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.91
RIDVAN BOZ 397 %0.94 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK AYDIN 7 %0.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED FATİH POLAT 0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
ENES GÜRGİÇ 0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN TUTSOY 0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ENES BAHÇA 0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KINACI 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
CAHİT MENDEŞ 1 %0.39 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUHAMMED YILDIRIM 3 %0.33 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
CİHAN ŞİŞMAN 0 %0 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
ABDURRAHMAN ALPAY 1 %0.16 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET YUSUF AYDIN 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH ŞAHİN 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
BÜNYAMİN DOĞMAÇ 3 %0.30 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ KAÇAN 7 %0.22 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
SÜMEYYE NUR IŞIK 0 %0 Detay
YAYGIN Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN YALÇİN 823 %48.90 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED HAMZA OBUT 2 %0.23 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
NUH RIZA DEMİRKAYA 3 %2.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı