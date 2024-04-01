|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %94.23
|KEMAL İNDİÇ
|46
|%0.47
|Detay
|
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA
|6
|%0.09
|Detay
|
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ŞAMİL BAŞEL
|2
|%0.11
|Detay
|
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH BOZ
|36
|%0.41
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|RIDVAN BOZ
|397
|%0.94
|Detay
|
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK AYDIN
|7
|%0.16
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED FATİH POLAT
|0
|%0
|Detay
|
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|ENES GÜRGİÇ
|0
|%0
|Detay
|
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN TUTSOY
|0
|%0
|Detay
|
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ENES BAHÇA
|0
|%0
|Detay
|
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KINACI
|0
|%0
|Detay
|
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|CAHİT MENDEŞ
|1
|%0.39
|Detay
|
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUHAMMED YILDIRIM
|3
|%0.33
|Detay
|
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|CİHAN ŞİŞMAN
|0
|%0
|Detay
|
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ABDURRAHMAN ALPAY
|1
|%0.16
|Detay
|
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET YUSUF AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|BÜNYAMİN DOĞMAÇ
|3
|%0.30
|Detay
|
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ KAÇAN
|7
|%0.22
|Detay
|
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜMEYYE NUR IŞIK
|0
|%0
|Detay
|
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN YALÇİN
|823
|%48.90
|Detay
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED HAMZA OBUT
|2
|%0.23
|Detay
|
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|NUH RIZA DEMİRKAYA
|3
|%2.24
|Detay