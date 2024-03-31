|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %23.81
|HALİL AKYÜZ
|1
|%0.57
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|HASAN KESER
|14
|%0.52
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.71
|MUHAMMED CANDAN
|105
|%0.30
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %51.02
|AHMET DEVELİ
|54
|%1.22
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %29.76
|MUHAMMED ALİ CAN
|264
|%2.31
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %46.67
|ALİ TOKAT
|238
|%4.06
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %21.43
|MUSTAFA ÖZESKİCİ
|16
|%0.99
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
|0
|%0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %18.45
|SERVET ŞAHİN
|319
|%5.15
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASER CEYHAN
|3
|%0.10
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|ENES BÜYÜKİSKİLİP
|1
|%1.52
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %54.17
|CELAL DEMİR
|3
|%0.04
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|UBEYDE AKTULUM
|12
|%1.60
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %24.93
|ASIM DURMUŞ
|251
|%1.26
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
|MEHMET KARAOĞLU
|21
|%0.37
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %34.04
|0
|%0
|Detay
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %60.00
|EMİN DEMİR
|16
|%0.96
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
|AHMET ŞAMİL UYAR
|17
|%0.31
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %25.68
|HALİL İBRAHİM ORAL
|409
|%5.68
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %45.10
|REFİK CANCAN
|304
|%4.15
|Detay
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %33.59
|KEMAL KOR
|70
|%0.72
|Detay
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %30.47
|MUHAMMED CİHAD GÜZEL
|1684
|%3.27
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KULU
Açılan Sandık Oranı %39.39
|SEMİH SARAÇ
|191
|%2.51
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %27.85
|MUSA BİZİM
|1506
|%3.29
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %23.38
|SALİH ÜLKER
|236
|%6.71
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %40.10
|MUSTAFA İSEN
|4273
|%3.37
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %19.55
|HARUN ERKAN
|95
|%1.38
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %17.39
|TAHA YASİN YAZICI
|2
|%0.31
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|SERKAN KARAGÖZ
|4
|%1.20
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %94.44
|TALHA APA
|35
|%0.32
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