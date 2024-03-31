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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:00
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.87
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%54.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.98
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %23.81
HALİL AKYÜZ 1 %0.57 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %75.00
HASAN KESER 14 %0.52 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.71
MUHAMMED CANDAN 105 %0.30 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %51.02
AHMET DEVELİ 54 %1.22 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %29.76
MUHAMMED ALİ CAN 264 %2.31 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %46.67
ALİ TOKAT 238 %4.06 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %21.43
MUSTAFA ÖZESKİCİ 16 %0.99 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %18.45
SERVET ŞAHİN 319 %5.15 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASER CEYHAN 3 %0.10 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
ENES BÜYÜKİSKİLİP 1 %1.52 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %54.17
CELAL DEMİR 3 %0.04 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
UBEYDE AKTULUM 12 %1.60 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %24.93
ASIM DURMUŞ 251 %1.26 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
MEHMET KARAOĞLU 21 %0.37 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %34.04
0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %60.00
EMİN DEMİR 16 %0.96 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
AHMET ŞAMİL UYAR 17 %0.31 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %25.68
HALİL İBRAHİM ORAL 409 %5.68 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %45.10
REFİK CANCAN 304 %4.15 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %33.59
KEMAL KOR 70 %0.72 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %30.47
MUHAMMED CİHAD GÜZEL 1684 %3.27 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %39.39
SEMİH SARAÇ 191 %2.51 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %27.85
MUSA BİZİM 1506 %3.29 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %23.38
SALİH ÜLKER 236 %6.71 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %40.10
MUSTAFA İSEN 4273 %3.37 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %19.55
HARUN ERKAN 95 %1.38 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %17.39
TAHA YASİN YAZICI 2 %0.31 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %42.86
SERKAN KARAGÖZ 4 %1.20 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %94.44
TALHA APA 35 %0.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı