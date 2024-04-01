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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
MUHAMMED ARİF KARACA 73 %0.09 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
ESAT KONUR 76 %0.26 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN ÇEĞİL 17 %0.11 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
ÖMER FARUK KILINÇ 231 %0.29 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERGİN 26 %0.35 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
MEMDUH KARAKUZU 41 %0.16 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.67
BİRKAN SERTCAN 37 %0.07 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
SALİH ÇİFÇİ 194 %0.28 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
MURAT TEKİN 283 %0.31 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT İKİZ 85 %0.25 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİHA GÜZEL 594 %1.41 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN TOK 13 %0.07 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
TAYFUN KARTAL 15 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı