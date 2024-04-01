|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
|MUHAMMED ARİF KARACA
|73
|%0.09
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|ESAT KONUR
|76
|%0.26
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN ÇEĞİL
|17
|%0.11
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
|ÖMER FARUK KILINÇ
|231
|%0.29
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERGİN
|26
|%0.35
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|MEMDUH KARAKUZU
|41
|%0.16
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.67
|BİRKAN SERTCAN
|37
|%0.07
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
|SALİH ÇİFÇİ
|194
|%0.28
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
|MURAT TEKİN
|283
|%0.31
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT İKİZ
|85
|%0.25
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİHA GÜZEL
|594
|%1.41
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN TOK
|13
|%0.07
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
|TAYFUN KARTAL
|15
|%0.11
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