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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:35
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.30
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İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KILIÇ 12 %0.30 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM TAŞÇI 32 %1.40 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KAYA 11 %0.80 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
YURDANUR AKGÜN 118 %6.10 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM ULUSOY 456 %31.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı