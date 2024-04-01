|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KILIÇ
|12
|%0.30
|Detay
|
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM TAŞÇI
|32
|%1.40
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
|Detay
|
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KAYA
|11
|%0.80
|Detay
|
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|YURDANUR AKGÜN
|118
|%6.10
|Detay
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM ULUSOY
|456
|%31.45
|Detay