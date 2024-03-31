|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BARAN
|825
|%0.59
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %79.18
|İBRAHİM ŞİMŞEK
|163
|%0.39
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %81.29
|ABDULLAH EJDER YİĞİT
|61
|%0.31
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
|MEHMET VEYSİ YİĞİT
|77
|%0.31
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
|AYŞE DAĞ
|21
|%0.52
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %46.94
|ABDULVAHAP DİYAPOĞLU
|42
|%0.53
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %59.32
|MEHMET KARAKAŞ
|893
|%12.78
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %68.47
|MEHMET BUDAK
|246
|%0.62
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %57.75
|MERAL EŞME
|30
|%0.41
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|BEDRETTİN TAŞ
|29
|%0.37
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %75.42
|TALİP BEKİRANLI
|917
|%0.77
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
|NEVZAT BARAN
|47
|%0.34
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %57.21
|YAŞAR KUDAT
|63
|%0.30
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SUR
Açılan Sandık Oranı %85.28
|AHMET KARAAĞAÇ
|147
|%0.46
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.80
|REYHAN AKSOY
|384
|%0.54
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