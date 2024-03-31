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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.61 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.68
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BARAN 825 %0.59 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %79.18
İBRAHİM ŞİMŞEK 163 %0.39 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %81.29
ABDULLAH EJDER YİĞİT 61 %0.31 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
MEHMET VEYSİ YİĞİT 77 %0.31 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
AYŞE DAĞ 21 %0.52 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %46.94
ABDULVAHAP DİYAPOĞLU 42 %0.53 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %59.32
MEHMET KARAKAŞ 893 %12.78 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %68.47
MEHMET BUDAK 246 %0.62 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %57.75
MERAL EŞME 30 %0.41 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
BEDRETTİN TAŞ 29 %0.37 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %75.42
TALİP BEKİRANLI 917 %0.77 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
NEVZAT BARAN 47 %0.34 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %57.21
YAŞAR KUDAT 63 %0.30 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %85.28
AHMET KARAAĞAÇ 147 %0.46 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.80
REYHAN AKSOY 384 %0.54 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı