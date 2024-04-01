|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH EMİN ALICI
|0
|%0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEHHAP FİLİKCİ
|109
|%0.97
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL PAMUK
|17
|%0.66
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ SELİM TÜRKER
|16
|%0.95
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT SERDAR ŞAHİN
|628
|%0.54
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KOCAMAN
|29
|%0.26
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS OKTAY BUDAK
|2
|%0.10
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI HÜSEYİN AKBAŞ
|12
|%0.17
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKKI ARIK
|3
|%0.16
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN SARI
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ÖMER AYGÜN
|7
|%0.76
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ÖMER SİNGİN
|1
|%0.12
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|HALİL İBRAHİM KARACA
|1
|%0.09
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|BULDUK BAKİ ATÇEKEN
|0
|%0
|Detay
|
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KARAKAYA
|2
|%0.13
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMİNE ERTUĞRUL
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM KARABACAK
|1
|%0.08
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEHER BAYSAL
|0
|%0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL KARAMAN
|0
|%0
|Detay
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL AYHAN
|0
|%0
|Detay
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YUSUF AYHAN
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ŞAHİN
|0
|%0
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