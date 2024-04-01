|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|66
|%0.64
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİT ALİ GÜNDÜZ
|9
|%0.43
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|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH DEMİR
|21
|%0.18
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KURU
|9
|%0.39
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|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YAZGAN
|2
|%0.07
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|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %91.67
|NECMETTİN KAYHAN
|24
|%0.47
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|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|12
|%0.40
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA KOÇAK
|575
|%1.22
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|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER HAMZA KILINÇ
|138
|%4.31
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|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSHAK ŞENER
|22
|%0.23
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|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM ÖZKAN
|10
|%0.18
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|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH GÜVENÇ
|217
|%0.75
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|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ENES YALÇINKAYA
|6
|%0.31
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|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ ZEKİ
|109
|%0.70
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|MUHAMMED ATIL
|0
|%0
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|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ABBAS TÜRKYILMAZ
|2
|%0.39
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN KAYA
|0
|%0
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|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM KAYABAŞI
|1
|%0.27
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|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|YASİN KABLAN
|1
|%0.21
|Detay
|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ENES ÖZMEN
|0
|%0
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|MESUT KOÇ
|2
|%0.28
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|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|DAVUT ERKILIÇOĞLU
|1
|%0.07
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|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MUSTAFA KÜNBETLİ
|0
|%0
|Detay
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM GÜNEYLİ
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MUHAMMET MÜCAHİT ERYİĞİT
|0
|%0
|Detay
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN KAHRAMAN
|0
|%0
|Detay
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED TALHA TUNÇ
|0
|%0
|Detay
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜLENÇ
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YASER GENÇYILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL CİCİ
|0
|%0
|Detay
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|KEREM AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ZÜBEYİR TALHA SOYDOĞAN
|7
|%1.50
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YÜKSEL
|0
|%0
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN DEMİRBAŞ
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KAAN KURŞUN
|0
|%0
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|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MEHMET TÜRKER
|1
|%0.39
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