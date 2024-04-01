|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN ARSLAN
|79
|%0.97
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LATİF MERCAN
|168
|%0.37
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ TURAL
|193
|%1.04
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KANDEMİR
|269
|%0.57
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ŞAHİN
|129
|%0.48
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK OKUR
|1281
|%4.16
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT KAPLAN
|192
|%0.55
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZKAN
|40
|%0.69
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER KÖKEN
|6
|%0.22
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AKAYOĞLU
|102
|%0.25
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM FURKAN SARIKAYA
|46
|%0.17
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKBURAK
|1699
|%0.54
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SOYSAL
|253
|%0.27
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İSLAMOĞLU
|735
|%1.90
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM MASLAK
|864
|%0.60
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MUHAMMET PİŞİRİCİ
|1551
|%0.58
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞULE BÜBER
|265
|%0.33
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