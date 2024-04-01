|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAYHAN KILIÇ
|78
|%1.46
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|BURHAN GÜNGÖR
|80
|%0.52
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN ŞAHİN
|72
|%0.34
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRZA SALÇUK
|80
|%0.89
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|İDRİS AKSONA
|136
|%1.14
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ KILIÇ
|1775
|%1.31
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL SANGAN
|60
|%0.34
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜSSEMET KESKİN
|86
|%0.40
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TERİM
|15
|%0.20
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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