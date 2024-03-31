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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.83
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %45.24
YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.00
NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ 193 %0.38 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.23
ALEV SEZEN 121 %0.49 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %41.62
ENDER ESİNER 149 %0.16 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %35.13
ERHAN AÇIKGÖZ 766 %0.58 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %31.48
YAŞAR AVCI 331 %0.33 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %14.63
RAMAZAN BOYALIK 25 %0.14 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %39.22
BEKİR DEMİRKAYA 487 %0.51 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %64.74
İSMAİL ACAR 501 %0.51 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %21.80
MUHAMMED GAZİ KILIÇ 41 %0.19 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %21.99
YASİN KALAYCI 224 %0.70 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %43.95
REŞAT YILMAZ 147 %0.16 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %34.94
TURGUT SAHTİYAN 317 %0.76 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %39.97
CAN KARABULUT 95 %0.16 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %58.38
YAŞAR BURUNEREN 25 %0.08 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %45.47
HALİL İBRAHİM AKPINAR 434 %0.58 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %36.93
İBRAHİM BİTİŞ 1453 %1.75 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %28.41
MEHMET FARUK ERTEKİN 323 %0.25 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %16.65
MEVLÜT KARSAVRAN 198 %0.51 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %11.76
MEHMET YAROĞLU 184 %0.87 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %26.31
RECEP POLAT 684 %1.02 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %58.26
KAMİL ACAR 194 %0.23 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.73
RECEP YILMAZ 61 %0.24 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %39.02
HALİD ÖZGÜR ATAK 540 %0.57 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %38.53
MURAT ÇEKER 454 %0.41 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %30.43
MUSTAFA KURDAŞ 303 %0.24 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %32.99
NURİ TÜFEKÇİ 273 %0.28 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %29.77
İSMAİL HASKUL 1343 %1.09 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %29.41
ABDÜLKADİR ARSLAN 347 %0.46 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %20.93
AHMET GÖZCÜ 118 %0.28 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %73.28
CENGİZ ÇETİN 60 %0.27 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %24.32
MAHMUT HAMDEMİRCİ 39 %0.18 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %27.35
FATİH YILMAZ 132 %0.33 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %37.19
MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL 663 %1.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %35.65
HÜSEYİN AYDOĞAN 762 %0.77 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %41.42
NECATİ TOSUN 306 %0.46 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %22.12
YAKUP KASIMAY 503 %0.56 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %28.29
YILMAZ BAYAT 354 %0.42 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %55.66
SAMET GÜLAYDIN 304 %0.40 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı