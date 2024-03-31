|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %45.24
|YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.00
|NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ
|193
|%0.38
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.23
|ALEV SEZEN
|121
|%0.49
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %41.62
|ENDER ESİNER
|149
|%0.16
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %35.13
|ERHAN AÇIKGÖZ
|766
|%0.58
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %31.48
|YAŞAR AVCI
|331
|%0.33
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %14.63
|RAMAZAN BOYALIK
|25
|%0.14
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %39.22
|BEKİR DEMİRKAYA
|487
|%0.51
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %64.74
|İSMAİL ACAR
|501
|%0.51
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %21.80
|MUHAMMED GAZİ KILIÇ
|41
|%0.19
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %21.99
|YASİN KALAYCI
|224
|%0.70
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %43.95
|REŞAT YILMAZ
|147
|%0.16
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %34.94
|TURGUT SAHTİYAN
|317
|%0.76
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %39.97
|CAN KARABULUT
|95
|%0.16
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %58.38
|YAŞAR BURUNEREN
|25
|%0.08
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %45.47
|HALİL İBRAHİM AKPINAR
|434
|%0.58
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %36.93
|İBRAHİM BİTİŞ
|1453
|%1.75
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %28.41
|MEHMET FARUK ERTEKİN
|323
|%0.25
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %16.65
|MEVLÜT KARSAVRAN
|198
|%0.51
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %11.76
|MEHMET YAROĞLU
|184
|%0.87
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %26.31
|RECEP POLAT
|684
|%1.02
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %58.26
|KAMİL ACAR
|194
|%0.23
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.73
|RECEP YILMAZ
|61
|%0.24
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %39.02
|HALİD ÖZGÜR ATAK
|540
|%0.57
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %38.53
|MURAT ÇEKER
|454
|%0.41
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %30.43
|MUSTAFA KURDAŞ
|303
|%0.24
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %32.99
|NURİ TÜFEKÇİ
|273
|%0.28
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %29.77
|İSMAİL HASKUL
|1343
|%1.09
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %29.41
|ABDÜLKADİR ARSLAN
|347
|%0.46
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %20.93
|AHMET GÖZCÜ
|118
|%0.28
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %73.28
|CENGİZ ÇETİN
|60
|%0.27
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %24.32
|MAHMUT HAMDEMİRCİ
|39
|%0.18
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %27.35
|FATİH YILMAZ
|132
|%0.33
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %37.19
|MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL
|663
|%1.02
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %35.65
|HÜSEYİN AYDOĞAN
|762
|%0.77
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %41.42
|NECATİ TOSUN
|306
|%0.46
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %22.12
|YAKUP KASIMAY
|503
|%0.56
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %28.29
|YILMAZ BAYAT
|354
|%0.42
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %55.66
|SAMET GÜLAYDIN
|304
|%0.40
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