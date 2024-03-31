|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %54.55
|MEHMET KOÇAK
|4
|%0.47
|Detay
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %58.33
|SAADETTİN ÇERİK
|6
|%0.41
|Detay
|
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %18.92
|UĞUR TUR
|4
|%0.48
|Detay
|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER AKÇA
|0
|%0
|Detay
|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %68.97
|İBRAHİM YOKUŞ
|46
|%1.07
|Detay
|
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL COŞAR
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %68.75
|ADNAN TAŞDEMİR
|24
|%0.57
|Detay
|
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN ASLIVAR
|0
|%0
|Detay
|
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM AKÇA
|6
|%0.34
|Detay
|
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %86.96
|MÜCAHİD IŞIK
|17
|%0.37
|Detay
|
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %23.08
|MEHMET AĞCA
|4
|%0.63
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %75.77
|ZEKİ KILIÇ
|702
|%0.60
|Detay
|
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %89.09
|MUSTAFA DOĞAN
|55
|%0.51
|Detay
|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %79.49
|MURAT ERDEM
|39
|%0.59
|Detay
|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|ÖMER FARUK KOÇ
|5
|%0.29
|Detay
|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %88.89
|ÖMER ALMA
|31
|%1.04
|Detay
|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %92.59
|RASİM ASAN
|13
|%0.22
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH GÜL
|0
|%0
|Detay
|
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|OSMAN KAYER
|2
|%1.32
|Detay
|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL KARTAL
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SARIKAYA
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ ÖZEN
|0
|%0
|Detay
|
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|ALİ TOKGÖZ
|1
|%0.35
|Detay
|
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS DALAK
|0
|%0
|Detay