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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.60 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.98
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %54.55
MEHMET KOÇAK 4 %0.47 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %58.33
SAADETTİN ÇERİK 6 %0.41 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %18.92
UĞUR TUR 4 %0.48 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER AKÇA 0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %68.97
İBRAHİM YOKUŞ 46 %1.07 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL COŞAR 0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %68.75
ADNAN TAŞDEMİR 24 %0.57 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN ASLIVAR 0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM AKÇA 6 %0.34 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %86.96
MÜCAHİD IŞIK 17 %0.37 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %23.08
MEHMET AĞCA 4 %0.63 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %75.77
ZEKİ KILIÇ 702 %0.60 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %89.09
MUSTAFA DOĞAN 55 %0.51 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %79.49
MURAT ERDEM 39 %0.59 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %77.78
ÖMER FARUK KOÇ 5 %0.29 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %88.89
ÖMER ALMA 31 %1.04 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %92.59
RASİM ASAN 13 %0.22 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH GÜL 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
OSMAN KAYER 2 %1.32 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL KARTAL 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SARIKAYA 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ ÖZEN 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
ALİ TOKGÖZ 1 %0.35 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS DALAK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı