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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KOÇ 317 %0.54 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFULLAH ÖZBEK 100 %0.22 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
FATMA DÜNDAR 50 %0.19 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT KOLUKISA 569 %0.33 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
HALİT GÜL 136 %0.23 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
MUSTAFA BEKAR 18 %0.22 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.04
HASAN CEYLAN 938 %0.37 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
SELÇUK KAVUŞAN 745 %0.28 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
AHMET HAZIRBULAN 32 %0.11 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %95.54
HÜSEYİN AYIN 230 %0.19 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
MUSTAFA İNAN 101 %0.34 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET TOPAL 43 %0.21 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
HANİFE BOZDAĞ 273 %0.34 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TUNÇ 45 %0.20 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
MÜMİN BAŞTÜRK 1312 %0.49 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA YILMAZ 5 %0.06 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.34
OZAN GANİÜSMEN 155 %0.07 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
GAMZE YILDIZ 1714 %2.41 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT SAVUT 39 %0.21 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
MESUT SERTKAYA 62 %0.23 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
TURHAN TUTUMLU 300 %0.20 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALKAN 111 %0.17 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.45
TEKİN ALPTEKİN 314 %0.28 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
SERHAT AFŞAR 44 %0.12 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
MUSTAFA YORUCU 125 %0.16 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
ZEHRA ÇAKAR 52 %0.15 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
HÜSEYİN GÜNAYDIN 32 %0.15 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
HALİL YALÇINKAYA 153 %0.30 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.74
CANER DİRLİK 376 %0.32 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
MEHMET ORAKÇI 58 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı