|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KOÇ
|317
|%0.54
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFULLAH ÖZBEK
|100
|%0.22
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|FATMA DÜNDAR
|50
|%0.19
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT KOLUKISA
|569
|%0.33
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|HALİT GÜL
|136
|%0.23
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
|MUSTAFA BEKAR
|18
|%0.22
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.04
|HASAN CEYLAN
|938
|%0.37
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|SELÇUK KAVUŞAN
|745
|%0.28
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|AHMET HAZIRBULAN
|32
|%0.11
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %95.54
|HÜSEYİN AYIN
|230
|%0.19
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
|MUSTAFA İNAN
|101
|%0.34
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET TOPAL
|43
|%0.21
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|HANİFE BOZDAĞ
|273
|%0.34
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TUNÇ
|45
|%0.20
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|MÜMİN BAŞTÜRK
|1312
|%0.49
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA YILMAZ
|5
|%0.06
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.34
|OZAN GANİÜSMEN
|155
|%0.07
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
|GAMZE YILDIZ
|1714
|%2.41
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT SAVUT
|39
|%0.21
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
|MESUT SERTKAYA
|62
|%0.23
|Detay
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
|TURHAN TUTUMLU
|300
|%0.20
|Detay
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALKAN
|111
|%0.17
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.45
|TEKİN ALPTEKİN
|314
|%0.28
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|SERHAT AFŞAR
|44
|%0.12
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
|MUSTAFA YORUCU
|125
|%0.16
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|ZEHRA ÇAKAR
|52
|%0.15
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
|HÜSEYİN GÜNAYDIN
|32
|%0.15
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
|HALİL YALÇINKAYA
|153
|%0.30
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.74
|CANER DİRLİK
|376
|%0.32
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URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
|MEHMET ORAKÇI
|58
|%0.14
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