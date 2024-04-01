60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.24
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.38 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.08
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK BAYRAM 1114 %1.55 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR ŞAHİNTAŞ 4171 %16.06 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TOPAL 378 %1.91 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYDIN 141 %0.98 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KUL 171 %1.66 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ KADIOĞLU 515 %5.51 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ AVNİ USTA 368 %14.50 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ SERDAR 213 %2.34 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHRAM YILDIZ 206 %3.57 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM ÜÇÜNCÜ 44 %1.37 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET AYDIN 258 %1.42 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SARAL 5673 %22.82 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ÇEBİ 2758 %1.67 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KIRAN 147 %1.69 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP KALYONCU 1794 %12.08 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SALİH KALAYCI 305 %1.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı