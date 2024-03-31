|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|1
|%0.42
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %64.71
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|209
|%2.14
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %70.33
|MUSTAFA ÜLKER
|518
|%1.93
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %54.55
|EMİN GÖNEN
|9
|%0.50
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %97.14
|OSMAN PALAZ
|543
|%6.82
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %86.08
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|101
|%0.70
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %45.02
|RECEP GÜNGÖR
|3517
|%3.80
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %38.02
|BAKİ COŞKUN
|4824
|%4.17
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %55.56
|VEDAT ALİ TUR
|8
|%0.50
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %55.32
|YASİN ŞAHAN
|44
|%0.60
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %56.86
|FATMA YILDIZ
|308
|%5.57
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIZ
|32
|%0.42
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %56.39
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|1038
|%2.18
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %57.83
|SELÇUK ONAT
|212
|%2.80
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %53.54
|NUH TOSUN
|271
|%2.34
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %77.55
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|21
|%0.27
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