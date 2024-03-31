60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:25
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.91
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%60.34
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.54
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
NECMETTİN EMRE ŞAHİN 1 %0.42 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %64.71
MUHAMMED EMİR TAŞÇI 209 %2.14 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %70.33
MUSTAFA ÜLKER 518 %1.93 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %54.55
EMİN GÖNEN 9 %0.50 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %97.14
OSMAN PALAZ 543 %6.82 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %86.08
KERİM ÇÜRÜTTÜ 101 %0.70 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %45.02
RECEP GÜNGÖR 3517 %3.80 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %38.02
BAKİ COŞKUN 4824 %4.17 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %55.56
VEDAT ALİ TUR 8 %0.50 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %55.32
YASİN ŞAHAN 44 %0.60 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %56.86
FATMA YILDIZ 308 %5.57 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIZ 32 %0.42 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %56.39
HARUN HALİLULLAH TOPRAK 1038 %2.18 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %57.83
SELÇUK ONAT 212 %2.80 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %53.54
NUH TOSUN 271 %2.34 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %77.55
MEHMET SUAT DEMİRBAŞ 21 %0.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı