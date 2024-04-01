|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YALÇIN SOYSAL
|14
|%0.22
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ALGÜL
|43
|%0.40
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS DURSUN
|131
|%0.36
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN SÖKEN
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN DEMİRTAŞ
|2
|%0.05
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ERER
|29
|%0.15
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN YÜZER
|7
|%0.17
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESİM ELÇİK
|23
|%0.23
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.36
|ŞABAN SARI
|117
|%0.15
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR BAŞ
|6
|%0.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET SADOĞLU
|1
|%0.04
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SUAT ÇİFTÇİ
|2
|%0.28
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMHUR AYDIN
|2
|%0.08
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT GÖÇMEN
|3
|%0.21
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HÜSEYİN KARAKAÇAN
|8
|%0.74
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN KÖMÜRCÜ
|1
|%0.04
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|28
|%6.03
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %79.52
|FATMA FUNDA ÇİFTÇİ
|32
|%0.20
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TUNCA
|20
|%0.29
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|FERUDUN UYSAL
|2
|%0.26
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MUHAMMET ALİ ÖZDEMİRCİ
|0
|%0
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