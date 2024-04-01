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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.76
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ÖZDEN 239 %0.99 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMANULLAH KOCA 2132 %1.01 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ AKKOÇ 79 %0.72 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER DALKIRAN 217 %1.14 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUTLU ÇINAR 70 %0.22 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TUNCER 35 %0.36 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TEMEL 2045 %0.36 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRIM KAMAÇ 585 %1.07 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT DEMİR 728 %2.52 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN 2159 %0.60 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ASICIOĞLU 5 %0.23 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM AKGÜL 1151 %1.29 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN CAN 22 %0.34 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT GÜLMEZ 67 %0.35 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ŞAYBAK 101 %0.28 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KARAKOÇ 34 %0.37 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN TEKBAŞ 2970 %0.58 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL ÜZMEZ 161 %0.73 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SİPAHİ 2059 %0.55 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ AYDOĞDU 62 %0.34 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NASUH REŞAT AYAR 664 %0.94 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİTMEHMET KARAGÜLLE 890 %1.01 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZTÜRK KORKMAZ 2501 %0.83 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYDIN 2152 %0.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı