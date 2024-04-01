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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.95
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ ERSOY 494 %0.44 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DERDİMAN 48 %0.11 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN SEMERCİ 66 %0.67 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAY USTAALİOĞLU 360 %0.37 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜNGÖR 294 %0.91 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DURMAZ 49 %0.12 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYYA OKTAY 3621 %16.53 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YILDIRIM 502 %0.50 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAŞBOĞA 26 %0.13 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BALIK 54 %0.29 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAŞA 569 %0.49 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN 68 %0.53 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARSLANTEKİN 14 %0.12 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ESEN 108 %0.45 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SAVUT 241 %0.96 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı