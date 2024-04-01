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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.41 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.45
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN 25 %0.38 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET SERDAR AKBIYIK 9 %0.22 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %82.00
HAMDİ TABANLI 33 %0.46 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
METİN KİLİT 24 %0.62 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER ÖZÇESOY 2 %0.11 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL İPEK 20 %0.44 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER KAPLAN 8 %0.16 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ KARABELİ 22 %0.99 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
MEHMET KAVAK 90 %1.65 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %96.62
İSMAİL SATEKİN 1220 %0.52 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL KESER 25 %0.74 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS KAÇAR 50 %0.38 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %77.17
ELİF ÖRS 615 %0.36 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı