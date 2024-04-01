|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|25
|%0.38
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|9
|%0.22
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %82.00
|HAMDİ TABANLI
|33
|%0.46
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
|METİN KİLİT
|24
|%0.62
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER ÖZÇESOY
|2
|%0.11
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL İPEK
|20
|%0.44
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER KAPLAN
|8
|%0.16
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ KARABELİ
|22
|%0.99
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|MEHMET KAVAK
|90
|%1.65
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %96.62
|İSMAİL SATEKİN
|1220
|%0.52
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL KESER
|25
|%0.74
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS KAÇAR
|50
|%0.38
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %77.17
|ELİF ÖRS
|615
|%0.36
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