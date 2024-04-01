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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:20
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.29
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.84 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.20
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL EKSİLMEZ 3883 %24.42 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM DÖNE 5 %0.38 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ARICIOĞLU 161 %1.34 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GÜNEŞDOĞDU 155 %5.44 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN VARLI 64 %1.34 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÖZTÜRK 2 %0.20 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN ŞANSLI 4 %0.28 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFİ KOÇ 60 %1.69 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AZDER 20 %0.57 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YILDIZ 1549 %2.84 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ŞEKER 41 %0.42 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAHİD SARI 6 %0.38 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF SERDAR 503 %26.32 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
CEVDET SARI 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL NAR 40 %1.98 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP DEVRAN 51 %2.83 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KALIN 12 %0.81 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı