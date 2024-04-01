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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.20
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA KIZILKAYA 2 %0.17 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP DOĞAN 6 %0.44 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ DEMİR 134 %1.81 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ ABAT 14 %0.45 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUN MİNTEMUR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı