|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SAFA OCAK
|19
|%0.40
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AGİT ÇELİKBAŞ
|28
|%0.42
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HETEM ÇAĞLIN
|45
|%0.53
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %92.09
|KUDBETTİN YILMAZ
|131
|%0.39
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %63.64
|YAVUZ DALGIÇ
|0
|%0
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