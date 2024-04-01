|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA YILMAZ
|25
|%0.22
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
|HÜSEYİN ÇELİK
|734
|%0.73
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
|ADNAN YÜKALAN
|315
|%0.48
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAYİ YILMAZ
|487
|%2.03
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
|HACİ ÖZMEN
|77
|%0.79
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %92.78
|MUHAMMED NUMAN CAN
|166
|%0.99
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH MERGEN
|91
|%0.38
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
|ZİNNOR ÖNAL
|27
|%0.39
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KULA
Açılan Sandık Oranı %86.11
|MUSTAFA AKCİN
|71
|%0.27
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %95.09
|0
|%0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|NURETTİN KİLİT
|104
|%0.43
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARGUZ
|13921
|%38.21
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
|0
|%0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|DURSUN ÖZÇETİN
|124
|%0.94
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
|VEYSEL KARANİ YULA
|726
|%1.07
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
|MEVLÜT BULUT
|1276
|%1.28
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
|FATMA ÖZDEMİR
|904
|%0.62
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