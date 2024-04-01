60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.01
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA YILMAZ 25 %0.22 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
HÜSEYİN ÇELİK 734 %0.73 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
ADNAN YÜKALAN 315 %0.48 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAYİ YILMAZ 487 %2.03 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
HACİ ÖZMEN 77 %0.79 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %92.78
MUHAMMED NUMAN CAN 166 %0.99 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH MERGEN 91 %0.38 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
ZİNNOR ÖNAL 27 %0.39 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %86.11
MUSTAFA AKCİN 71 %0.27 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %95.09
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
NURETTİN KİLİT 104 %0.43 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARGUZ 13921 %38.21 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
DURSUN ÖZÇETİN 124 %0.94 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
VEYSEL KARANİ YULA 726 %1.07 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
MEVLÜT BULUT 1276 %1.28 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
FATMA ÖZDEMİR 904 %0.62 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı