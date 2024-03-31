|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.89
|AYHAN ÖZYURT
|13
|%0.70
|Detay
|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|156
|%0.67
|Detay
|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %70.00
|RAHİM EMLİ
|6
|%0.32
|Detay
|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %84.62
|FATİH AKPINAR
|4
|%0.15
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.91
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|666
|%0.87
|Detay
|
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %82.35
|ALİ ÖZMEN
|4
|%0.13
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM GÖKTEKİN
|3
|%0.18
|Detay
|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA KARANCI
|7
|%0.33
|Detay
|
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|SALİH YILDIZ
|3
|%0.21
|Detay
|
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ADEM EVLEK
|1
|%0.07
|Detay
|
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|HASAN ÖZKAL
|1
|%0.43
|Detay
|
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|EYUP BUDAK
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YUSUF GÜDEN
|9
|%0.47
|Detay
|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|CANER ORHAN
|3
|%0.35
|Detay
|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
|MUSTAFA ÇETİN
|2
|%0.09
|Detay
|
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|VEYSEL GÖKTAŞ
|1
|%0.13
|Detay
|
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MUSTAFA TURHAN
|48
|%2.25
|Detay
|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ZİYA TUNÇ
|13
|%0.67
|Detay
|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %85.71
|YAŞAR GÖKTAŞ
|4
|%0.24
|Detay
|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ DOĞAN UĞUR
|7
|%0.33
|Detay
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ENES UĞUR
|5
|%0.51
|Detay
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NUH ÇINAR
|0
|%0
|Detay
|
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|CELİL TUNÇ
|2
|%0.07
|Detay
|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %18.18
|BARIŞ KARAKAYA
|2
|%0.38
|Detay
|
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|ADEM TUNÇ
|0
|%0
|Detay
|
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ŞERAFETTİN KORKMAZ
|2
|%0.24
|Detay
|
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH TEKE
|15
|%0.55
|Detay
|
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN SALİH ŞAHİN
|9
|%0.27
|Detay
|
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|KUDDUSİ ARSLAN
|8
|%1.11
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