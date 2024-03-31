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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.87 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.31
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.89
AYHAN ÖZYURT 13 %0.70 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ 156 %0.67 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %70.00
RAHİM EMLİ 6 %0.32 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %84.62
FATİH AKPINAR 4 %0.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.91
MURAT GÜNGÖRDÜ 666 %0.87 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %82.35
ALİ ÖZMEN 4 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM GÖKTEKİN 3 %0.18 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA KARANCI 7 %0.33 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
SALİH YILDIZ 3 %0.21 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %83.33
ADEM EVLEK 1 %0.07 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
HASAN ÖZKAL 1 %0.43 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
EYUP BUDAK 0 %0 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YUSUF GÜDEN 9 %0.47 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
CANER ORHAN 3 %0.35 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
MUSTAFA ÇETİN 2 %0.09 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
VEYSEL GÖKTAŞ 1 %0.13 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %75.00
MUSTAFA TURHAN 48 %2.25 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %87.50
ZİYA TUNÇ 13 %0.67 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %85.71
YAŞAR GÖKTAŞ 4 %0.24 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ DOĞAN UĞUR 7 %0.33 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
ENES UĞUR 5 %0.51 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
NUH ÇINAR 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
CELİL TUNÇ 2 %0.07 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %18.18
BARIŞ KARAKAYA 2 %0.38 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
ADEM TUNÇ 0 %0 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
ŞERAFETTİN KORKMAZ 2 %0.24 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH TEKE 15 %0.55 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN SALİH ŞAHİN 9 %0.27 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
KUDDUSİ ARSLAN 8 %1.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı