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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.24
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DİREK 172 %0.36 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %90.61
VAHDETTİN KORKMAZ 241 %0.66 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ERCAN 113 %0.44 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
BAHADDİN AKGÜL 85 %0.22 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT DEMİR 2163 %1.53 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YILDIRIM 1661 %1.09 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN 224 %0.57 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA SAKINIŞ 90 %0.43 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM KARADAŞ 1837 %1.57 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TÜYSÜZ 533 %0.47 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KOÇ 318 %0.76 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KURT 339 %0.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı