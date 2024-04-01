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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ HACICAFEROĞLU 19 %0.27 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN AK 155 %0.57 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NÜSRET YAKUT 1301 %28.97 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YASİN ÇAKIR 7 %0.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED NECATİ ÇAKIR 108 %0.49 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH TUTKAL 17 %0.49 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN ÖZMEN 122 %3.51 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KELEŞ 2 %0.12 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET UÇAR 123 %18.78 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı