|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|3
|%0.20
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ÇELİK
|3
|%0.15
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|FURKAN DURSUN TAŞ
|1
|%0.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %65.00
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|9
|%0.08
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|1
|%0.11
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %55.56
|ENES BURAK POYRAZ
|2
|%0.17
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH YALÇIN
|3
|%0.07
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|7
|%0.81
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