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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.63
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN İŞCAN 21 %0.70 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %81.82
KEMAL DURKAYA 51 %1.07 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH TAHA DEMİRYÜREK 5 %0.09 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KÖSELER 102 %0.26 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN PİLAFCI 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF GÜNGÖR 2 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.74
TEZCAN KARAKÜTÜK 317 %0.32 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ES 9 %0.52 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %98.96
ENVER YAZAN 66 %0.27 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
GÜNGÖR İLERİ 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP KAYNAK 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKAN ÜSKAN 1 %0.05 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİLE ANDİÇ 4 %0.23 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA KAYNAK 99 %6.84 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
ABBAS TEKİN 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
MUHAMMET ÇİDEM 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı