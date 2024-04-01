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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYYİB EMRE ERDEL 12 %0.41 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KALABAS 4 %0.30 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN TURAN 152 %0.31 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMRE KUTLUCA 20 %0.40 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UBEYDE ENSAR OKUTAN 19 %0.49 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALDUN PEKDEMİR 7 %0.47 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET HAYDAR ASICIOĞLU 499 %22.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı