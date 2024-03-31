|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %73.47
|MUSTAFA YAVUZ
|21
|%0.24
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|ENGİN ZEREN
|1289
|%6.51
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|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MUSTAFA TAŞCI
|115
|%1.04
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %63.19
|MUSA KUMAŞ
|240
|%0.54
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %90.91
|HAKAN BAYRAK
|11
|%0.21
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %36.00
|VELİ SEVER
|26
|%0.55
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %63.83
|ABDULLAH KIRNAPCI
|131
|%0.96
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.18
|CEM DERELİ
|409
|%0.80
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ DEMİRYÜREK
|0
|%0
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|
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|SATILMIŞ KARAKURT
|8
|%1.19
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|AYDIN BİRİNCİ
|6
|%0.35
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
|AHMET ZİLİFLİ
|5
|%1.63
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ARMAAN ERCAN
|7
|%0.58
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ALİ OSMAN SALMAN
|18
|%0.58
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT ÖZKESKİN
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|İSMAİL YAVUZ
|3
|%0.16
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|
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET KESKİN
|0
|%0
|Detay
|
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ATİLLA YAMAN
|2
|%0.21
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|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SEZAİ ÇAKMAKLI
|2
|%0.41
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ERDAL GÖKTAŞ
|3
|%0.19
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|
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|RİZA DEMİR
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AYDIN
|6
|%0.37
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İLYAS DERELİ
|5
|%0.68
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|MURAT AKÇA
|17
|%0.61
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|DERGAH ATALAY
|15
|%0.69
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