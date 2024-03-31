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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.80 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.08
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %73.47
MUSTAFA YAVUZ 21 %0.24 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %98.80
ENGİN ZEREN 1289 %6.51 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %75.00
MUSTAFA TAŞCI 115 %1.04 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %63.19
MUSA KUMAŞ 240 %0.54 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %90.91
HAKAN BAYRAK 11 %0.21 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %36.00
VELİ SEVER 26 %0.55 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %63.83
ABDULLAH KIRNAPCI 131 %0.96 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.18
CEM DERELİ 409 %0.80 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ DEMİRYÜREK 0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
SATILMIŞ KARAKURT 8 %1.19 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
AYDIN BİRİNCİ 6 %0.35 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
AHMET ZİLİFLİ 5 %1.63 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
ARMAAN ERCAN 7 %0.58 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
ALİ OSMAN SALMAN 18 %0.58 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİT ÖZKESKİN 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
İSMAİL YAVUZ 3 %0.16 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET KESKİN 0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
ATİLLA YAMAN 2 %0.21 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
SEZAİ ÇAKMAKLI 2 %0.41 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
ERDAL GÖKTAŞ 3 %0.19 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
RİZA DEMİR 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AYDIN 6 %0.37 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %57.14
İLYAS DERELİ 5 %0.68 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
MURAT AKÇA 17 %0.61 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %75.00
DERGAH ATALAY 15 %0.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı