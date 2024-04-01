|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM SAYAR
|4
|%0.14
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT HASYILMAZ
|38
|%1.76
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TALAYMAN
|232
|%0.84
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TOPÇU
|6
|%0.17
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUHAMMET BİLGİÇ
|22
|%1.29
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAADDİN DİNÇ
|39
|%0.41
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SALMAN
|10
|%0.25
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAŞ
|8
|%0.76
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ERSAN
|494
|%0.99
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ÖZÜDOĞRU
|5
|%0.11
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL PALVAN
|18
|%0.55
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇAKAR
|4
|%0.19
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF MUTLU
|6
|%0.42
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI BİLGİÇ
|11
|%0.49
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAVÇAKAR
|2
|%0.13
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