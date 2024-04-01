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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.99 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.27
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM SAYAR 4 %0.14 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT HASYILMAZ 38 %1.76 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TALAYMAN 232 %0.84 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TOPÇU 6 %0.17 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUHAMMET BİLGİÇ 22 %1.29 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAADDİN DİNÇ 39 %0.41 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SALMAN 10 %0.25 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAŞ 8 %0.76 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ERSAN 494 %0.99 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ÖZÜDOĞRU 5 %0.11 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL PALVAN 18 %0.55 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇAKAR 4 %0.19 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF MUTLU 6 %0.42 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI BİLGİÇ 11 %0.49 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAVÇAKAR 2 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı