|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %30.77
|SITKI YAZICI
|13
|%0.56
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KORKMAZ
|12
|%0.57
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|20
|%0.75
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKIN DEMİR
|115
|%0.71
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN KILIÇ
|44
|%0.99
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET YÜZÜAK
|16
|%0.62
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|HÜSEYİN KÖPRÜLÜ
|7
|%2.35
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF ŞENEL
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR EREN
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES AYDIN
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|SAFFET AYDIN
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CELALETTİN KABAN
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|AZİZ ÖMER KUNT
|0
|%0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMALETTİN SEVİNDİK
|0
|%0
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