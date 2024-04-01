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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.71 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.67
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %30.77
SITKI YAZICI 13 %0.56 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KORKMAZ 12 %0.57 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 20 %0.75 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN DEMİR 115 %0.71 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN KILIÇ 44 %0.99 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET YÜZÜAK 16 %0.62 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
HÜSEYİN KÖPRÜLÜ 7 %2.35 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF ŞENEL 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR EREN 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ENES AYDIN 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
SAFFET AYDIN 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA CELALETTİN KABAN 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
AZİZ ÖMER KUNT 0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
CEMALETTİN SEVİNDİK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı