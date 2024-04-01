|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|72
|%0.53
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUK ŞENSOY
|713
|%0.57
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN SESLİ
|123
|%1.03
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÖZTÜRK
|166
|%2.33
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GÖNÜL
|102
|%1.12
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA AŞCI
|58
|%0.70
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KOÇAN
|594
|%0.86
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TEPE
|52
|%0.31
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL CEBECİ
|56
|%0.85
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR KAYA
|29
|%0.26
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KIŞLA
|156
|%1.69
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM EYİGÜN
|23
|%0.43
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RÜMEYSA KOÇAN
|18
|%0.25
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SUBAŞI
|136
|%0.83
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM ÖNEŞ
|510
|%2.92
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ BAL
|144
|%1.56
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT AKDENİZ
|85
|%0.42
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YILDIRIM
|184
|%1.16
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|946
|%1.27
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