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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:20
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.29
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.66 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.06
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS İMRAN ÖZKAYA 72 %0.53 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK ŞENSOY 713 %0.57 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SESLİ 123 %1.03 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÖZTÜRK 166 %2.33 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GÖNÜL 102 %1.12 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA AŞCI 58 %0.70 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KOÇAN 594 %0.86 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TEPE 52 %0.31 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL CEBECİ 56 %0.85 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KAYA 29 %0.26 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KIŞLA 156 %1.69 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM EYİGÜN 23 %0.43 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜMEYSA KOÇAN 18 %0.25 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SUBAŞI 136 %0.83 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM ÖNEŞ 510 %2.92 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ BAL 144 %1.56 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT AKDENİZ 85 %0.42 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YILDIRIM 184 %1.16 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
MUHAMMED SAMED LACİVERT 946 %1.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı