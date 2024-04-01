|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN CAN
|11
|%0.33
|Detay
|
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN KARS
|36
|%0.67
|Detay
|
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA IŞIK
|53
|%0.30
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.01
|TAHSİN BAYAR
|470
|%0.66
|Detay
|
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SABRİ YAZICI
|2
|%0.05
|Detay
|
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|6
|%0.32
|Detay
|
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA ÖZCAN
|10
|%0.89
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF BALLI
|0
|%0
|Detay
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZCAN
|1
|%0.12
|Detay
|
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN IŞIK
|0
|%0
|Detay
|
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT ATEŞ
|0
|%0
|Detay
|
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN CAYMAZ
|0
|%0
|Detay