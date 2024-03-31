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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.42 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.62
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %80.00
DURSUN KILIÇKAYA 44 %2.71 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
ETHEM AYDIN 463 %1.67 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ÖZYURT 69 %3.61 Detay
ÇANAKÇI Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY KASIM 635 %59.40 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ AKDEMİR 5 %0.15 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MUHAMMET ARAN 4 %0.17 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %74.51
SELİM AKKAYA 49 %0.56 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %72.73
ÖMER FARUK KARACA 17 %0.49 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %97.73
HAYATİ FİKRİ TOPKAR 47 %0.52 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN BAYRAM 27 %0.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.62
ESRA BEKTAŞ 255 %0.42 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %86.36
METİN ÖZTÜRK 59 %1.25 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN EROĞLU 33 %0.56 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
AYHAN İNAL 32 %0.36 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
ÖMER FARUK KARABİBER 4 %0.27 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ DİKGÖZ 7 %0.41 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÖKSÜZ 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ZENGİN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED FATİH YILDIRIM 18 %1.00 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
ERKAN ÖZTONGA 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %16.67
HASAN ALİ BEKAR 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %87.50
İSMAİL YILDIZ 457 %33.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı