|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|DURSUN KILIÇKAYA
|44
|%2.71
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|ETHEM AYDIN
|463
|%1.67
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ ÖZYURT
|69
|%3.61
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY KASIM
|635
|%59.40
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|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ AKDEMİR
|5
|%0.15
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MUHAMMET ARAN
|4
|%0.17
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %74.51
|SELİM AKKAYA
|49
|%0.56
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %72.73
|ÖMER FARUK KARACA
|17
|%0.49
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %97.73
|HAYATİ FİKRİ TOPKAR
|47
|%0.52
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN BAYRAM
|27
|%0.47
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.62
|ESRA BEKTAŞ
|255
|%0.42
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|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %86.36
|METİN ÖZTÜRK
|59
|%1.25
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|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN EROĞLU
|33
|%0.56
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|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
|AYHAN İNAL
|32
|%0.36
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ÖMER FARUK KARABİBER
|4
|%0.27
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİ DİKGÖZ
|7
|%0.41
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÖKSÜZ
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ZENGİN
|0
|%0
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|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED FATİH YILDIRIM
|18
|%1.00
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ERKAN ÖZTONGA
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR SARIKAYA
|0
|%0
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|
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %16.67
|HASAN ALİ BEKAR
|0
|%0
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|
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %87.50
|İSMAİL YILDIZ
|457
|%33.24
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