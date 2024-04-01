|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ ÖZTÜRK
|41
|%0.40
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR TUNABOYLU
|17
|%0.17
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ ÖZGÜL
|36
|%0.95
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|717
|%0.53
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN OSKAY
|5
|%0.10
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ŞENTÜRK
|13
|%0.30
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SARIHAN
|3
|%0.22
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOZAK
|2
|%0.14
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZDEMİR
|2
|%0.16
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ DİNCEL
|5
|%0.41
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÖZER
|9
|%1.17
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