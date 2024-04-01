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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.24
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.63
Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ ÖZTÜRK 41 %0.40 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR TUNABOYLU 17 %0.17 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ ÖZGÜL 36 %0.95 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YAVUZ ACAR 717 %0.53 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN OSKAY 5 %0.10 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ŞENTÜRK 13 %0.30 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SARIHAN 3 %0.22 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOZAK 2 %0.14 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZDEMİR 2 %0.16 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ DİNCEL 5 %0.41 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÖZER 9 %1.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı