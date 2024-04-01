|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
|MEHMET FARUK SÜZEN
|518
|%0.43
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %80.75
|ALİ BAL
|96
|%0.28
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH ERCAN
|24
|%0.30
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|36
|%0.22
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZVAN NERGİZ
|7
|%0.11
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %88.47
|MEHMET YILDIZ
|369
|%0.46
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ARSLAN
|34
|%0.19
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK CANLI
|363
|%0.32
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MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|AHMET KARA
|166
|%0.46
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
|MEHMET ALİ GÖK
|166
|%0.21
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
|ENVER VARLI
|1249
|%0.69
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %91.32
|BİLAL OĞUZ
|1176
|%0.79
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.49
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|571
|%0.41
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