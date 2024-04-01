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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.54
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
MEHMET FARUK SÜZEN 518 %0.43 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %80.75
ALİ BAL 96 %0.28 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH ERCAN 24 %0.30 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
MEHMET LUTFİ UĞUZ 36 %0.22 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZVAN NERGİZ 7 %0.11 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %88.47
MEHMET YILDIZ 369 %0.46 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ARSLAN 34 %0.19 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK CANLI 363 %0.32 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
AHMET KARA 166 %0.46 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
MEHMET ALİ GÖK 166 %0.21 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
ENVER VARLI 1249 %0.69 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %91.32
BİLAL OĞUZ 1176 %0.79 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.49
MUSTAFA ÖZDEMİR 571 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı